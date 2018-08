Baisse des effectifs des cabinets ministériels wallons sous le gouvernement MR-CDH

(Belga) Le gouvernement MR-CDH a tenu sa promesse de réduire de 10% les cabinets ministériels, qui restent cependant les plus imposants du pays, relèvent La Libre Belgique et La Dernière Heure dans leurs éditions de mercredi.

344 équivalents temps plein ont été déclarés par les sept ministres wallons MR-­CDH, contre 426 aux huit ministres de la précédente majorité PS­-CDH. Soit une diminution de plus 23%, en matière d'équivalents temps plein, par rapport à juillet dernier. "Ce gouvernement a réduit le coût total des cabinets de 10% ainsi que celui des équivalents temps plein au niveau global. L'effort est considérable au regard de la masse de travail", a répondu Willy Borsus (MR), à une interpellation de la députée wallonne Anne Lambelin (PS) qui souhaitait savoir si le gouvernement avait tenu ses promesses à cet égard. La diminution du personnel ne doit cependant pas faire oublier que les cabinets wallons restent les plus fournis du pays. Selon des données de 2017, seule Bruxelles approche le total wallon avec 47 conseillers par ministre. Le fédéral compte à peine 36 collaborateurs par membre du gouvernement, et 29 en Flandre. (Belga)