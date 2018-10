Barnier renonce à être candidat au sein du PPE à la présidence de la Commission européenne

(Belga) Le Français Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, a annoncé vendredi qu'il renonçait à présenter sa candidature au sein du PPE (droite) pour la prochaine présidence de la Commission européenne.

Sur Twitter, il a écrit "avoir pris la décision de ne pas présenter sa candidature au congrès du Parti populaire européen (PPE) à Helsinki, les 7 et 8 novembre prochains". "Il est de mon devoir et de ma responsabilité de poursuivre les négociations sur le Brexit jusqu'à la fin", a ajouté le négociateur européen. M. Barnier était régulièrement cité dans la presse pour succéder au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, même si beaucoup considérait qu'il pouvait être pénalisé par le calendrier de plus en plus serré des négociations avec le Royaume-Uni, dont la sortie de l'UE est prévue pour la fin mars 2019. En 2014, il avait été candidat au sein de PPE pour devenir président de la Commission européenne, mais cette formation lui avait finalement préféré M. Juncker. Pour l'instant, seul l'Allemand Manfred Weber, le chef de file du PPE au Parlement européen, s'est lancé officiellement dans la course à la présidence de la Commission le 5 septembre dernier. Parmi ses rivaux potentiels, l'ancien chef de gouvernement finlandais, Alexander Stubb, qui pourrait se déclarer la semaine prochaine.