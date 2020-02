Bart De Smet est le nouveau président de la FEB

(Belga) Bart De Smet, CEO de l'assureur Ageas, est devenu jeudi président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). C'est la première fois que la personne qui occupe ce poste est issue du monde financier.

M. De Smet succède à Bernard Gillion (Tractebel). Il devient pour trois ans le président de la plus importante fédération patronale du pays et sera aussi à la tête du Groupe des 10, le plus important organe de concertation sociale qui regroupe syndicats et employeurs. M. De Smet, ancien manager de l'année en 2016, a été précédemment président de la fédération des assureurs Assuralia et vice-président de la FEB. Son parcours chez Ageas est important, selon l'administrateur délégué de la fédération Pieter Timmermans: "ce groupe a subi de nombreux changements, tout comme la FEB, et cela fait de Bart De Smet la bonne personne pour "nous guider à travers l'océan turbulent du changement". "La Belgique doit avoir l'ambition d'être de nouveau dans le top 5 des pays les plus compétitifs d'ici 2030", a souligné le nouveau président de l'organisation patronale. Ces dernières années, la Belgique a chuté à la 22e place. Selon lui, l'objectif d'appartenir aux meilleurs pays devrait se faire via l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la réduction du handicap salarial et le développement de Bruxelles comme centre financier. (Belga)