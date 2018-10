Bart De Wever: "Kris Peeters s'est trahi"

(Belga) Kris Peeters (CD&V) s'est trahi, tout le monde sait désormais qu'il vise à créer une coalition énorme et qu'il ne cherche pas à collaborer avec la N-VA, a estimé dimanche le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) lors de l'émission De Zevende Dag sur Eén.

M. De Wever affirme ne pas se faire de soucis à propos des sondages qui créditent son parti de moins bons résultats que lors du précédent scrutin communal et font donc peser une menace sur la poursuite de la coalition actuelle. "Il y a six ans, nous avions 28% d'après les meilleures estimations", rappelle le maïeur de la Métropole. "Ce qui nous inquiète plus, ce sont les vétos extrêmes déjà posés par certains. Wouter Van Besien (Groen) a déjà exclu de travailler avec beaucoup de gens", pointe-t-il. D'après Bart de Wever, Kris peeters a laissé voir ses véritables intentions dans 'Gert Late Night'. "Lorsque quelqu'un affirme que même s'il ne récolte que 5% des voix il peut devenir bourgmestre, il se trahit. Tout le monde sait qu'il ne pense pas à la N-VA, mais à une énorme coalition avec l'Open Vld, Groen, le sp.a et peut-être le PVDA. C'est seulement dans un tel contexte qu'on peut prétendre au maïorat avec 5%", analyse-t-il. La tête de liste du PVDA, Peter Mertens, ne croit pour sa part pas à une coalition de ce type. "Anvers a besoin d'une gestion cohérente. Soit de droite, comme actuellement, soit de gauche comme c'est le cas à Borgerhout. Ma préférence va naturellement vers une coalition cohérente de gauche", a-t-il expliqué. (Belga)