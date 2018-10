Battu à Tournai par Paul-Olivier Delannois, Rudy Demotte n'est pas amer mais fier

(Belga) Elu bourgmestre en 2012 avec 7.461 voix de préférence à Tournai, Rudy Demotte a été battu par son colistier Paul-Olivier Delannois qui est donc élu bourgmestre. Rudy Demotte a déclaré sur No Télé qu'il n'était pas amer, mais heureux et fier que le PS reste le premier parti tournaisien. Il insiste pour dire qu'il n'existait pas de préaccord électoral avec Ecolo. "Mais vu les premières tendances et l'impossibilité de travailler avec le MR, qui a eu une attitude agressive durant cette fin de campagne, cette alliance avait du sens", dit-il.

Paul-Olivier Delannois a souligné la bonne entente entre les deux hommes durant six ans. "Peu de gens avaient misé sur notre association, mais elle a bien marché", a déclaré le nouveau bourgmestre. Le PS perd deux sièges et 6,27% des suffrages. Il reste le premier parti avec 16 sièges. Ecolo, nouveau partenaire de majorité, obtient 7 sièges. Dans l'opposition, on retrouvera le MR (10 sièges), Ensemble (5 sièges) et le PTB (1 siège). (Belga)