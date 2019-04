Benalla a obtenu un laissez-passer de l'Assemblée de 2014 à 2017 grâce à Hamon

(Belga) Alexandre Benalla a obtenu en octobre 2014 et jusqu'en juin 2017 un badge d'invité permanent à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de Benoît Hamon, a appris vendredi l'AFP, confirmant une information de Radio France.

L'ancien proche collaborateur d'Emmanuel Macron était alors connu au sein du Parti socialiste pour avoir assuré la protection de Martine Aubry, de François Hollande mais aussi, brièvement, d'Arnaud Montebourg. En 2013, M. Benalla avait déjà décroché auprès de la députée de la Somme Pascale Boistard un badge de "collaborateur bénévole" qui "lui permettait d'accéder uniquement au bureau de Mme Boistard et à la bibliothèque", ont précisé à l'AFP les services de l'Assemblée. "Il ne lui donnait pas de droit d'accès à la salle des sports, l'usage de celle-ci étant réservé aux adhérents de l'Association sportive et culturelle de l'Assemblée nationale", a-t-on indiqué de même source. En 2014, M. Benalla s'est tourné vers Benoît Hamon pour obtenir un "laissez-passer permanent", dispositif remplaçant les badges "collaborateur bénévole". Ces laissez-passer sont délivrés "dans la limite de deux par député soit pour des raisons familiales, soit en lien avec un mandat local, soit en lien avec une responsabilité exercée par le député dans une entité extérieure", a détaillé l'Assemblée nationale. "En 2014, Benalla lui dit qu'il est membre du service d'ordre du parti et demande à Benoît Hamon s'il peut lui octroyer un badge pour accéder essentiellement à la salle de sport. Benoît Hamon n'y a pas vu d'inconvénient", a expliqué à l'AFP l'entourage du chef de file de Générations. Cependant, les laissez-passer confèrent "des droits d'accès aussi limités que ceux des badges de collaborateur bénévole" et n'offrent donc aucun accès à la salle de sport, ont souligné les services de l'Assemblée. Selon ces mêmes services interrogés par Radio France et l'AFP, M. Benalla s'est prévalu d'une qualité de "chauffeur-assistant" au PS pour obtenir ce badge, poste qu'il n'occupait cependant plus à cette époque. Aucune pièce justificative ne lui a été demandé, le formulaire rempli par le député étant purement déclaratif. Le laissez-passer expirant en juin 2015, M. Hamon a ensuite demandé et obtenu pour M. Benalla deux renouvellements: "En juin 2015 jusqu'en juillet 2016 puis en juin 2016 jusqu'en juin 2017", ont précisé les services de l'Assemblée à l'AFP. "Nous nous sommes basés sur ce que nous disait Benalla", s'est déploré auprès de Radio France l'ancien candidat PS à la présidentielle avant de déplorer: "Je me suis fait enfumer !" (Belga)