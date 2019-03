Benalla et Crase libérés faute de certitude sur la violation de leur contrôle judiciaire

Montage photo réalisé le 8 février 2019 de Vincent Crase et Alexandre BenallaAlain JOCARD, Bertrand GUAY

Les magistrats qui ont remis en liberté Alexandre Benalla et Vincent Crase mardi ont estimé que les enregistrements publiés par Mediapart ne prouvaient pas avec certitude à ce jour que les deux hommes avaient violé leur contrôle judiciaire, a appris jeudi l'AFP de source proche.

L'ex-collaborateur du président Emmanuel Macron et l'ancien salarié de la République en marche avaient été placés en détention provisoire le 19 février sur la base d'enregistrements clandestins d'une conversation entre eux datée du 26 juillet.

Or, depuis le 22 juillet, les deux hommes avaient interdiction d'entrer en contact, en vertu des obligations de leur contrôle judiciaire imposé après leur mise en examen dans l'enquête sur les violences commises en marge du défilé du 1er-Mai à Paris.

"Il existe des indices concordants d'une rencontre (...) qui, en considération de leur nature, ou des conditions dans lesquels ils ont été recueillis, ou de leur caractère provisoire et hypothétique, ne permettent pas d'établir le caractère certain de la violation alléguée", conclut la décision des magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, selon cette source, confirmant une information de CNews.

La défense des deux hommes avait fait valoir à l'audience mardi que l'expertise des enregistrements, publiés le 31 janvier par Mediapart puis remis à la justice, étaient toujours en cours.

"On nous donne des extraits sonores dont on ne sait rien quant à l'origine, l'intégrité, l'authenticité", avait déclaré mardi Me Christian Saint-Palais, avocat de Vincent Crase.

La défense d'Alexandre Benalla a déposé une plainte le 14 février pour "détention illicite d'appareils ou dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interceptions", "atteinte à l'intimité de la vie privée", "atteinte à la représentation de la personne" et "faux". M. Crase a lui aussi porté plainte.

Début février, le parquet de Paris avait déjà chargé la Brigade criminelle d'une enquête sur les conditions et l'origine de ces mystérieuses captations.