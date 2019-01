Benoît Lutgen assure que son engagement humaniste reste "plein et entier"

(Belga) Benoît Lutgen a confirmé l'annonce faite par voie de presse de sa démission de la présidence du cdH assurant que son engagement restait "plein et entier" en tant que militant et élu.

"Pouvoir passer le relais au bon moment, c'est marquer la confiance en l'avenir", a commenté via le réseau social Twitter le président sortant Benoît Lutgen mardi soir vers minuit. "Fort du résultat collectif aux communales, fort de nos valeurs, je convoque dès à présent l'élection à la présidence du cdH", a-t-il encore annoncé. Des élections internes au parti humaniste devraient en effet suivre dans les quinze prochains jours, avait-il glissé dans un entretien publié par plusieurs médias francophones mardi soir. "Mon engagement est plein et entier, comme militant, comme bourgmestre et comme député. Au service du projet, des valeurs, du collectif!", a encore assuré sur Twitter le mayeur de Bastogne, député fédéral. L'annonce officielle de sa démission doit avoir lieu mercredi matin en bureau de parti. (Belga)