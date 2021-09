Berlin juge le comportement de Washington "irritant" et "décevant"

(Belga) Le comportement des Etats-Unis dans l'affaire des sous-marins qui l'oppose à la France est "irritant et décevant", a déclaré mardi le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Je peux comprendre la colère de nos amis français", "ce qui a été décidé -- et la manière dont cela a été décidé -- est irritant et décevant, pas seulement pour la France", a-t-il dit à des journalistes à New York. "Ce que nous voyons rend les choses beaucoup plus compliquées et je crois que ça va le demeurer un moment", a-t-il ajouté. Le président américain Joe Biden a annoncé le 15 septembre une nouvelle alliance stratégique avec l'Australie et le Royaume-Uni, qui torpille un mégacontrat de sous-marins français à Canberra et a provoqué la fureur de Paris, laissé dans l'ignorance. La France ne décolère pas, accusant le dirigeant démocrate, qui avait promis le "retour" de l'Amérique auprès de ses alliés, d'employer des méthodes semblables à celles de son prédécesseur républicain Donald Trump, qui avait malmené les Européens. "Je ne me suis jamais fait d'illusions sur le fait que nous n'aurions plus de problèmes avec le nouveau président américain", a expliqué Heiko Maas. "Nous devons réfléchir en Europe au moyen de renforcer la souveraineté européenne. C'est à nous finalement qu'il appartient de le faire ou pas", a-t-il affirmé. (Belga)