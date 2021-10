L'homme d'affaires français Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans, rapportent dimanche plusieurs médias français. L'ancien président de l'Olympique de Marseille souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Il s'est distingué dans de nombreux domaines, allant de l'entreprise au sport en passant par la télévision et la politique.

Sur les réseaux sociaux, les messages d'hommage affluent. Son ancien club, l'Olympique de Marseille, écrit: "L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches".

Benoît Payan, maire de Marseille: "C’est avec une profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès de Bernard Tapie. Bernard Tapie fait partie de l’histoire de Marseille (...) Bernard Tapie aura eu 1000 vies. Toutes vécues comme si c’était la dernière".

Le Premier ministre Jean Castex salue "un combattant", "un homme très engagé".



Jean-Louis Borloo, avocat historique de Bernard Tapie et son ami depuis 45 ans, a salué dimanche le "courage", la "force", le panache" de celui qu'il considérait comme son "frère". Dans un message transmis à l'AFP et s'adressant à l'ancien homme d'affaires, l'ancien ministre écrit : "Quel ultime combat ! Courage, force, panache, entouré des tiens, les amours de ta vie, et malgré ceux qui, à défaut d'avoir ta gueule, ton talent, ton charisme, ta générosité, ta bonté, ton humour, tes fulgurances, n'ont cessé hélas de te harceler".

L'ex-président français Nicolas Sarkozy écrit : "Bernard Tapie aura vécu jusqu’au bout avec une passion intacte, une énergie indomptable, et une grande empathie pour les gens. Tout au long de sa cruelle maladie, il aura donné à chacun une leçon de courage et de dignité. Carla et moi pensons aujourd’hui à son épouse qui compta tellement pour lui et à ses enfants qui l’ont entouré jusqu’à la dernière seconde".