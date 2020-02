Bernard Tapie reporte sa pièce de théâtre: il "suit un nouveau traitement expérimental en Belgique"

Bernard Tapie, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer métastasé, a reporté la pièce "Vol au dessus d'un nid de coucou" de Dale Wasserman dans laquelle il devait jouer à partir du 20 mai aux Folies Bergère, selon un communiqué transmis à l'AFP.

"Bernard Tapie et son metteur en scène Philippe Hersen ont décidé de reporter la pièce 'Vol au dessus d'un nid de coucou'", indique le texte transmis par M. Hersen.



L'homme d'affaires et ancien ministre "suit un nouveau traitement expérimental en Belgique, très dur à supporter, qui le fatigue énormément et qui lui fait perdre sa voix", selon le communiqué.



"Néanmoins, Bernard Tapie ne baisse pas les bras et est bien décidé à assurer ses engagements pour cette pièce entre septembre et décembre prochains", est-il ajouté.