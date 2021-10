Blinken à Paris la semaine prochaine pour rencontrer des dirigeants français

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rendra à Paris la semaine prochaine pour rencontrer des dirigeants français, a annoncé le département d'Etat vendredi, après la crise diplomatique provoquée par l'annulation par l'Australie d'un important contrat de sous-marins français.

M. Blinken sera à Paris de lundi à mercredi pour une réunion de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et "rencontrera également ses homologues français afin de poursuivre les discussions sur le renforcement de la relation vitale entre les Etats-Unis et la France sur une série de questions", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. Ils discuteront notamment de la "sécurité dans la région indo-pacifique" mais aussi de "la crise climatique, la reprise économique après la pandémie de Covid-19, la relation transatlantique et la collaboration avec nos alliés et partenaires pour relever les défis et saisir les opportunités au niveau mondial", a ajouté M. Price. De Paris, Antony Blinken décollera ensuite pour le Mexique, son premier voyage dans ce pays voisin des Etats-Unis en tant que chef de la diplomatie américaine. Le mois dernier, la rupture par l'Australie d'un contrat portant sur l'achat de douze sous-marins français d'une valeur de 55 milliards d'euros, pour acheter des navires à propulsion nucléaire de conception américaine, avait suscité la colère de la France. Paris a accusé les Etats-Unis de traîtrise, et a même brièvement rappelé son ambassadeur à Washington pour consultation. La crise diplomatique a semblé s'apaiser après une discussion téléphonique entre Joe Biden et Emmanuel Macron la semaine dernière, lors de laquelle le président américain avait reconnu que les Etats-Unis auraient pu mieux communiquer avec leur allié de longue date. (Belga)