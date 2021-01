Booba/Kaaris: l'affaire de la fusillade classée sans suite

(Belga) L'affaire de la fusillade sur le tournage d'un clip du rappeur Booba en 2019, qui soupçonnait son éternel rival Kaaris d'être à l'initiative des coups de feu ayant fait plusieurs blessés, a été classée sans suite, a indiqué mardi le parquet de Bobigny.

Sauf si un élément nouveau venait à être porté à la connaissance du parquet, plus aucune investigation n'est donc en cours dans cette affaire, qui était venue s'ajouter à la liste des incidents entre les meilleurs ennemis du rap français. Dans la nuit du 20 au 21 août 2019 vers minuit, une quinzaine de personnes munies de battes de base-ball et d'armes à feu avaient surgi sur le tournage d'un clip de Booba dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Plusieurs personnes de l'équipe de tournage avaient été blessées durant l'attaque, victimes de coups de pied, de battes, et une personne avait été touchée par balles à la cuisse. Le "Duc de Boulogne", 42 ans à l'époque, n'était pas sur place aux moments des faits, mais avait réagi sur Instagram, dans une vidéo où il mentionnait "Armand", le vrai nom de Kaaris. Booba, qui vit à Miami, est un habitué des "clash" avec d'autres stars du rap et Kaaris, originaire de Sevran (Seine-Saint-Denis), est l'un de ses principaux rivaux. (Belga)