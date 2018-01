Braquage au Ritz à Paris: une partie du butin retrouvée

Une partie du butin de "plus de 4 millions d'euros" de bijoux volés lors du braquage au Ritz à Paris mercredi a été retrouvée, a-t-on appris jeudi de source policière.



"Une partie du butin a été retrouvée éparpillée lors de l'interpellation des trois des cinq braqueurs présumés", a indiqué cette source, sans pouvoir préciser le montant du butin récupéré.



Un des deux voleurs en fuite a également perdu une sacoche contenant des bijoux et des montres, a ajouté la même source.



Mercredi vers 18H30, cinq hommes ont braqué le mythique palace parisien, emportant montres de luxe et bijoux exposés dans l'hôtel situé sur la place Vendôme (Ier arrondissement).



La valeur du butin est estimée à "plus de 4 millions d'euros", mais l'estimation précise est toujours en cours.



Trois des hommes sont entrés par l'arrière du Ritz, rue Cambon (Ier arrondissement), selon deux sources policières. Gantés, cagoulés, munis de haches et d'armes de poing, ils ont brisé des vitrines où bijoux et montres de luxe étaient exposés, pendant que deux complices attendaient à l'extérieur.



Au moment de fuir, "ils ont voulu repartir par derrière mais les portes étaient alors bloquées", selon l'une de ces sources. Les trois braqueurs ont alors passé leur butin par la fenêtre à leurs complices, qui ont pris la fuite.



Un complice a pris la fuite en voiture et un autre en deux-roues. Celui qui s'est enfui en deux-roues a perdu une sacoche avec, là encore, une partie du butin.