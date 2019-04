Brésil: 10 braqueurs de banques tués par la police près de Sao Paulo

(Belga) Dix malfaiteurs sont morts jeudi au Brésil, touchés par des tirs de la police lors de tentatives de braquage de deux banques à Guararema, à 80 kilomètres de Sao Paulo, ont annoncé les autorités locales.

La police militaire est intervenue pour "empêcher une tentative de braquage de deux agences bancaires de la municipalité de Guararema" et "dix criminels blessés au cours de cette action ont succombé à leurs blessures", a indiqué le gouvernement de Sao Paulo. Au moins 25 braqueurs étaient sur le point de "faire exploser des guichets automatiques quand ils ont été surpris par les policiers, et dans leur tentative de fuite ils ont tiré sur les unités de police", ont précisé les autorités, ajoutant qu'une poursuite avait alors eu lieu, ainsi que des échanges de coups de feu à plusieurs endroits de Guararema. Dans leur fuite, des braqueurs ont pris en otage une famille, que la police est parvenue à libérer. Les forces de sécurité, qui ratissaient jeudi cette zone à la végétation dense à la recherche des fuyards, ont jusqu'ici saisi sept fusils, quatre pistolets, des explosifs et des gilets pare-balles, a précisé le gouvernement de Sao Paulo. Selon les images diffusées à la télévision, l'une des agences bancaires se trouve à côté d'un commissariat et l'autre au bout de la même rue. Selon les médias, les policiers étaient au courant de l'imminence de ces braquages. Un porte-parole de la police a indiqué que les malfaiteurs n'avaient rien pu dérober. (Belga)