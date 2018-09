Brésil: le candidat d'extrême droite Bolsonaro grièvement blessé, selon son fils

(Belga) Le favori du premier tour de la présidentielle au Brésil, Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite, a été grièvement blessé jeudi lors d'une attaque à l'arme blanche alors qu'il faisait campagne, a annoncé son fils.

Flavio Bolsonaro, après avoir dans un premier temps évoqué des "blessures superficielles", a déclaré sur Twitter que son père, opéré en urgence, avait "le foie, un poumon, et une partie de l'intestin perforés" et "avait perdu beaucoup de sang". "Malheureusement, c'est plus grave que nous ne le pensions", a-t-il écrit sur Twitter peu après, et alors que son père était en train de subir une opération chirurgicale. L'hôpital de la ville de Juiz de Fora, une localité de 700.000 habitants dans l'Etat du Minais Gerais (sud-est) où le candidat présidentiel a été attaqué, a toutefois démenti peu après que le foie de M. Bolsonaro ait été touché. Selon l'hôpital, cité par le site d'information G1, M. Bolsonaro a été atteint à l'intestin, mais pas au foie, et son état a été jugé "stable". (Belga)