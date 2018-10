Brésil: Le futur ministre de la Défense pour des snipers contre les criminels

(Belga) Le futur ministre de la défense du président d'extrême droite Jair Bolsonaro a approuvé mercredi l'idée du recours à des snipers des forces de sécurité pour endiguer la criminalité armée au Brésil.

"c'est une réaction nécessaire au port ostensible d'armes de guerre à Rio, en particulier par des jeunes", a déclaré le général de réserve Augusto Heleno, futur ministre de la Défense, à la Radio Nacional, a propos de la proposition de tireurs embusqués. "Il ne s'agit pas de tuer de manière indiscriminée. Il faut des critières bien établis", a-t-il poursuivi. "Les policiers de Rio sont très courageux (...) mais ils ont besoin d'un autre type d'appui", a ajouté le général Heleno, en référence aux opérations dans les favelas où règnent les bandes de narcotrafiquants lourdement armés. Quelques heures plus tôt, le gouverneur élu de Rio Wilson Witzel, de la mouvance d'extrême droite, avait provoqué un tollé en annonçant qu'il comptait déployer des snipers pour abattre les criminels armés, même s'ils ne représentaient pas une menace pour des policiers. Wilson Witzel, ancien juge fédéral âgé de 50 ans, fait partie des gouverneurs ayant surfé sur la vague Bolsonaro pour être élus lors des élections générales brésiliennes, adoptant une ligne très dure contre la criminalité. Le président brésilien élu propose notamment de faciliter l'accès aux armes pour que "les gens bien" assurent leur autodéfense et de donner une "protection juridique" aux policiers faisant usage de leurs armes en service. "Si vous avez cinq criminels qui tirent en direction d'un policier, ils devraient tous être abattus", a déclaré Wilson Witzel mardi soir lors d'un entretien à la chaîne Globonews. Après des jeux Olympiques très réussis en 2016, Rio de Janeiro a été confronté ces dernières années à une spirale de violence alimentée par de grandes difficultés budgétaires et la corruption.