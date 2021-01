Bretagne: un homme tente de s'immoler par le feu devant le palais de justice de Quimper

Un homme a tenté de s'immoler par le feu lundi vers 14h30 dans la cour du palais de Justice de Quimper, et les secours sont intervenus très rapidement, a-t-on appris auprès des pompiers.



L'homme, qui était, semble-t-il, convoqué devant le juge aux affaires familiales, a déversé sur lui un liquide inflammable et y a mis le feu. Les secours sont très rapidement intervenus pour lui prodiguer les premiers secours et il a été transporté au Centre Hospitalier de Quimper. Son état de santé n'a pu être précisé et les raisons de son geste sont encore inconnues.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 4 janvier ?