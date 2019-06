BxlRefugees dénonce des dépôts de migrants à sa porte par l'Office des Etrangers

(Belga) Une quinzaine de personnes libérées du centre fermé 127bis ont été reconduites par des fonctionnaires de l'Office des Étrangers directement à la Porte d'Ulysse, a dénoncé mardi la Plateforme citoyenne de Soutien aux Réfugiés BxlRefugees, qui gère ce centre d'hébergement d'urgence. L'information est confirmée par Dominique Ernould, la porte-parole de l'Office des Etrangers, qui assure qu'une réponse devrait être formulée d'ici la fin de l'après-midi par Maggie De Block, la secrétaire d'Etat chargée de l'Asile et de la Migration dans le gouvernement en affaires courantes, en concertation avec la direction de l'Office des Etrangers.

À l'image des raccompagnements vers le Parc Maximilien de migrants interpellés dans tout le pays, organisés à l'été 2018, la plateforme citoyenne s'inquiète de savoir si consigne est désormais donnée de raccompagner les migrants du centre fermé 127bis directement devant le centre d'accueil situé à Haren. Elle rappelle que son dispositif d'accueil est saturé depuis le pic hivernal du mois de janvier dernier et qu'elle a de plus dû accueillir les personnes évacuées de la gare du Nord le mois dernier. La plateforme citoyenne appelle Maggie De Block à prendre ses responsabilités en prenant en charge un accueil plein et entier ou en mettant plus de moyens à disposition des organisations humanitaires qui assument seules l'héritage de la politique migratoire menée ces quatre dernières années par le gouvernement fédéral. (Belga)