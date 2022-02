Calais: les ferries à l'arrêt en raison de la tempête

(Belga) Le trafic transmanche entre Calais et Douvres a été interrompu vendredi à 11h00 en raison de la tempête Eunice qui balaie la Manche et touchera une partie de l'Europe de l'Ouest dont la Belgique.

"Le port de Douvres va fermer à 11h00 en raison de la tempête. Trafic transmanche suspendu, les ferries vont rester à quai à Calais ou vont revenir stationner dans le quai en eau profonde. Les véhicules légers qui attendent pour embarquer à Calais seront à l'abri dans les ferries." La compagnie Irish Ferries avait déjà décidé d'annuler ses départs jusqu'à 16h00, a indiqué le vice-président aux transports de la région des Hauts-de-France, Franck Dhersin, sur Twitter. Les compagnies de ferries P&O et DFDS ont aussi confirmé sur Twitter que le trafic avait été interrompu entre Calais et Douvres. Cet arrêt devrait "durer une majeure partie de la journée", précise P&O. Le trafic maritime était toujours maintenu vers 11h30 entre Calais et Dunkerque. Le trafic transmanche avait déjà enregistré jeudi des perturbations en raison des conditions météorologiques. (Belga)