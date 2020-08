Camaïeu: plus de 2.600 salariés repris en France par la Financière immobilière bordelaise

Le tribunal de commerce de Lille a choisi la Financière immobilière bordelaise (FIB) pour reprendre 2.659 salariés sur les quelque 3.100 de l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu, également active en Belgique et qui était en redressement judiciaire, selon un jugement rendu lundi consulté par l'AFP.



"C'est une victoire d'une entreprise, c'est aussi une victoire du droit", a réagi l'avocat de la FIB Olivier Pardo, qui souhaite que Camaïeu "redevienne l'immense entreprise qu'elle a été". Les autres salariés seront licenciés pour motif économique dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. On ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'il adviendra des salariés belges de l'enseigne.

Le redressement judiciaire de l'enseigne de prêt-à-porter féminin a été annoncé fin mai à cause de difficultés exacerbées par la crise du Covid-19 et les mesures de confinement, selon la direction. Des syndicats français avaient cependant dénoncé "une stratégie" des dirigeants et "un plan social déguisé". La CNE a également accusé Camaïeu International d'avoir organisé la faillite des filiales belge, luxembourgeoise et suisse "en siphonnant leurs comptes bancaires". D'après l'organisation syndicale belge, cette opération devait permettre à l'entreprise de contourner la loi Renault et donc de ne pas prendre en charge les indemnités.