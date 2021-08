Camille, Belge installée dans le Var, raconte la nuit d'horreur liée à l'incendie qui sévit dans la région: "Les flammes étaient vraiment à 10 mètres de nous"

Des milliers de personnes ont été évacuées préventivement dans le sud de la France, dans le Var, en raison d'un incendie très virulent. Pas de blessé grave pour l'instant mais 3.500 hectares ont déjà brûlé et 100 habitations ont été touchées par les flammes. C'est le cas notamment le cas de la maison d'un couple de Belges installés sur place.

Au beau milieu de la nuit, ils sont des milliers à avoir dû évacuer leur logement dans la panique. Fuir en essayant de sauver ce qui peut l'être...

Camille et son mari ont dû trouver refuge chez un proche. Ils ont quitté la région liégeoise il y a quelques mois pour s'installer dans le Var. Ils ne savent pas dans quel état ils vont retrouver leur maison.

"On a un champ de vignes derrière chez nous. Quand on est partis, le champ de vignes était complètement en flammes. On a une terrasse qui est en bois et qui est accrochée à notre maison. Donc on ne sait pas, on va avoir la surprise tout à l'heure quand on pourra y accéder. Mais vu les flammes, je sais pas si ce sera tout à l'heure, demain ou après-demain", raconte la jeune femme.

Le couple franco-belge habite juste à côté d'un ranch. Il a fait son possible pour aider à sauver les chevaux et les ânes cette nuit mais les autres animaux n'ont pas survécu.

"Des moutons, des brebis, des lapins, il y a un lama, un buffle... Les flammes étaient vraiment à 10 mètres de nous et le toit du ranch s'effondrait donc là, on a dû partir, on n'a pas eu le choix", explique Camille.

3.500 hectares sont partis en fumée et le feu n'est toujours pas maîtrisé. Le vent est tombé ce matin, ce qui devrait faciliter la tâche des 900 pompiers mobilisés dans le Var. Les Canadair, eux, volent sans relâche.

Plusieurs campings de la région ont dû être évacués et l'un d'entre eux a été complètement détruit par les flammes.