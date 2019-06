Candidat à la commission européenne, Manfred Weber fait un appel du pied aux Verts

Candidat de la droite conservatrice pour la présidence de la Commission européenne, l'Allemand Manfred Weber a fait mercredi un appel du pied aux Verts européens afin d'obtenir les soutiens nécessaires pour son élection par le Parlement européen.

Manfred Weber, prétendant du Parti Populaire Européen (PPE), aura besoin des soutiens d'au moins 376 eurodéputés, alors que sa famille politique a perdu des sièges aux élections européennes du 26 mai avec 179 élus contre 216 en 2014.

Il a salué le succès des Verts et a annoncé devant la presse que son parti "était prêt à parler maintenant" avec ce groupe des questions d'environnement et de changement climatique.

Tout juste réélu haut la main par 156 voix (sur 160 votants) à la tête du groupe parlementaire du PPE, il s'est aussi dit à plusieurs reprises prêt aux "compromis" avec les autres familles politiques.

"Nos priorités sont claires, mais nous comprenons que les autres partis ont d'autres priorités, et maintenant nous sommes prêts à faire des compromis", a-t-il assuré.

Outre M. Weber, le groupe PPE a élu 10 vice-présidents dont le Français Arnaud Danjean, spécialiste des questions de défense.

Les élections européennes ont abouti à une fragmentation des forces au Parlement. Les deux grandes familles politiques, le PPE et les socialistes (153 élus), ne disposent plus ensemble de la majorité et sont obligées de former des alliances avec un troisième groupe, voire un quatrième.

La famille centriste Alde, à laquelle se sont ralliés les élus de la liste française de Renaissance, portée par LREM, est la troisième du Parlement avec 105 élus, suivie par les Verts avec 74 élus.

Le successeur de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission devra être accepté par le Conseil des chefs d'Etat et de gouvernements des 28 pays membres et sa désignation sera au coeur de leur prochain sommet les 20 et 21 juin. Il prendra ses fonctions le 1er novembre 2019 pour un mandat de 5 années.