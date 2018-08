Canicule: 34 départements en vigilance orange

La forte chaleur se maintiendra à l'Est et s'étendra sur le Sud-Ouest jeudi, selon les prévisions de Météo-France qui a placé 34 départements en vigilance orange pour la canicule.

La vigilance orange concernera 34 départements entre la Méditerranée et le Nord-Est, ainsi que les départements du Sud-ouest en bordure de Garonne.

La journée s'annoncera estivale sous un généreux soleil. Au plus chaud de l'après-midi, les orages se développeront sur le sud des Alpes et pourront s'étendre vers l'intérieur de la région PACA. Il y aura un risque d'averses orageuses également sur le relief corse.

Côté températures, on relèvera le matin autour des 12/13 degrés le long de la Manche, 13 à 18 degrés sur une large moitié nord-ouest, 17 à 24 degrés sur la moitié sud-est avec des valeurs matinales autour de 24/26 degrés du littoral provençal aux pourtour de la Corse.

L'après-midi, les températures maximales atteindront 32 à 34 sur l'Est et le Centre du pays, 34 à 37 de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen, voire 38 degrés vers la basse vallée du Rhône.

La forte chaleur gagnera le Sud-Ouest avec des maximales entre 34 et 37 degrés dans les terres. Il fera un peu moins chaud en se rapprochent de la façade atlantique où les températures se limiteront entre 26 et 30 degrés. Enfin, il fera entre 24 et 31 degrés sur le Nord-Ouest et le Nord du pays, avec 22 à 24 sur les côtes de Manche.