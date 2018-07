CANICULE en France: voici tous les département en "Vigilance orange" et les conseils donnés aux vacanciers

Météo-France a placé mercredi 18 départements en "vigilance orange" canicule, soit le double de la veille, dans une diagonale allant du Nord et du Pas-de-Calais à la Drôme et l'Ardèche, en passant par la région parisienne.

En France, à cause de la canicule qui touche tout le pays, la DGS ( direction générale de la Santé) a donné des conseils en prévision du chassé-croisé des vacanciers de samedi sur les routes: "évitez de circuler aux heures les plus chaudes et faites des pauses fréquentes à l'ombre ou dans des lieux frais", et "pensez à emporter des quantités d'eau suffisante pour la durée du trajet".





Météo-France a placé 18 départements en vigilance orange canicule:



Il s'agit des départements de l'Aisne, Ardèche, Côte-d'Or, Drôme, Marne, Nord, Pas-de-Calais, Paris et petite couronne (Haut-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d'Oise.



Vendredi, le thermomètre doit atteindre 34 à 37 degrés, avec des pointes "localement à 38 degrés en moyenne et basse vallée du Rhône".



Les températures nocturnes vont continuer de monter par rapport aux nuits précédentes, pour atteindre 20 à 22 degrés dans les zones urbaines, voire "22 à 24 degrés vendredi matin, en particulier sur Paris et sa petite couronne".