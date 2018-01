Caroline, greffée après un accident de train en août: "J'ai vu mes deux bras de l'autre côté du rail"

Caroline, une femme de 37 ans, a été victime d'un grave accident. Ses deux bras avaient été sectionnés lors du crash. Aujourd'hui, elle en retrouve progressivement l'usage. Elle parvient même à rejouer du piano. Un reportage de Serge Vermeiren.

Caroline, une Française, a été victime d'un accident de train le 14 août à Grenoble. La femme se trouvait sur le quai de la gare de Chambéry lorsqu'elle a vu son train partir. Ne voulant pas le rater, elle a tenté un geste fou. "Je me suis dit: 'comme Indiana Jones, tu sautes sur la marche, tu te tiens à la rambarde et tu vas comme ça jusqu'à la prochaine station'... Et forcement, je me suis ratée. Du coup, je me suis retrouvée sur le bord du quai. J'ai vu le train défiler donc j'ai arrêté de bouger. Une fois que le train était passé, j'ai vu que mes deux bras étaient de l'autre côté du rail", a détaillé la Française.



La femme a été opérée dans un hôpital de Grenoble deux heures après les faits. On lui a réimplanté les deux bras sectionnés au-dessus du coude. Après un long travail de rééducation, du courage et de la persévérance, Caroline progresse jour après jour.





"Je ne peux pas manger toute seule"



"Je suis quand même lourdement handicapée. Je ne peux pas faire ma toilette. Je ne peux pas aller aux toilettes toute seule. Je ne peux pas manger toute seule. Je me motive en me disant que je vais retrouver mes mains", a ajouté la patiente. Les médecins lui prédisent un retour de 50% de ses capacités de mouvement. Mais Caroline souhaite aller au-delà de leur pronostic.



Cinq mois après sa greffe, la femme motivée peut enfin rejouer du piano, son instrument favori. Grâce à sa passion, elle retrouve un début de liberté. "Pour l'instant, c'est juste une motivation supplémentaire de me dire que j'y arrive avec l'attelle et juste le bout du doigt", a précisé Caroline.