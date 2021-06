Castex: "la reconquête de notre souveraineté économique commence sur les mers"

"La reconquête de notre de souveraineté économique et de notre compétitivité commence sur les mers et les océans", a déclaré le Premier ministre Jean Castex samedi matin, à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, au large de Toulon (Var).

Accompagné de la ministre des Armées Florence Parly, le chef du gouvernement a réaffirmé aussi "l'ambition que la France occupe la première place dans le grand siècle maritime qui s'ouvre devant nous", évoquant ces "nouveaux enjeux comme la territorialisation de la mer et des fonds sous-marins".

"La France est là", a insisté M. Castex, venu à la rencontre de l'équipage du Charles-de-Gaulle, au lendemain de la fin de la mission Clémenceau 21 qui a conduit le bâtiment en Méditerranée Orientale puis en mer Rouge et dans le Golfe Arabo-Persique, dans le cadre de l'opération Chammal, le volet français de l'opération internationale antijihadiste Inherent Resolve en Irak et en Syrie.

"Elle s'engage pour la paix, rien ne pourra la faire taire, et si quelque puissance égarée était tentée de s'en prendre à ses intérêts vitaux, qu'elle sache qu'elle devra en payer le prix", a poursuivi le chef du gouvernement, devant quelque 300 marins réunis dans le grand hangar du navire.

Revenant sur la loi de programmation militaire de 2018, M. Castex a estimé qu'elle était notamment "inédite par son ambition", avec un budget militaire qui sera en moyenne de 40 milliards d'euros par an entre 2019 et 2023, contre 32 milliards en moyenne de 2007 à 2015.

"Cet effort était nécessaire et nous le poursuivrons", a affirmé le Premier ministre, précisant qu'il viendrait présenter devant l'Assemblée nationale et le Sénat, les 22 et 23 juin, la façon dont cette loi est et sera mise en oeuvre, "dans un contexte évolutif, (..) avec des mouvements terroristes reconfigurés et des nouvelles technologies qui émergent".

A bord du Charles-de-Gaulle, Jean Castex a également assisté samedi aux qualifications à l'appontage et au catapultage de plusieurs jeunes pilotes de l'aéronavale.