Cédric Jubillar avait participé à la marche blanche en l'honneur de sa femme: "Il était là à nous rire au nez, avec son pétard à la main", confie une proche

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué pour "homicide volontaire par conjoint", six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière et mère de leurs deux enfants. Il conteste toute implication. Il y a quelques semaines, il avait participé à une marche blanche organisée en l'honneur de sa femme disparue. L'attitude adoptée par Cédric Jubillar a été très critiquée.

Affublé de lunettes de soleil excentriques, il avait insulté photographes et cameramen, rapportent nos confrères de Paris Match. "Il est orgueilleux et méchant, et il rabaissait toujours Delphine. Pendant la marche, il était là à nous rire au nez avec son pétard à la main. Je n'ai jamais senti ce type et jamais compris qu'ils soient ensemble. Son arrestation a été un soulagement", confie une amie de l'infirmière au magazine. Paris Match ajoute qu'il n'hésitait pas non plus à lancer "des œillades aux femmes de l'assistance, y compris à notre journaliste".

Les enquêteurs sont désormais à la recherche de nouveaux éléments. Une clé USB et des cartes mémoires ont été saisies au domicile familial.

Cédric Jubillar avait signalé aux gendarmes la disparition de la mère de ses deux enfants de 2 et 6 ans dans la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines, près d'Albi. Le couple était en instance de divorce. Selon la version du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari.

Réveillé vers 04H00 par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière, habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police.