Cent cinquante deux listes électorales seront proposées dans les 19 communes de la capitale

(Belga) Quelque 152 listes ont été acceptées en vue des élections du 14 octobre prochain dans les 19 communes de la capitale, a indiqué vendredi le département de l'administration publique régionale en charge des préparatifs du scrutin local à Bruxelles.

Les présidents des bureaux principaux de la Région de Bruxelles-Capitale ont examiné les actes de présentation de candidats et les actes d'acceptation de candidature. 153 listes ont été déposées. La liste ISLAM à Anderlecht a été écartée. Selon la plate-forme multimedia flamande BRUZZ, il lui a manqué une signature. La tête de liste Redouane Ahrouch, a exprimé l'intention d'introduire un recours contre la mise à l'écart de sa liste. Le Service Public de la Région Bruxelloise (SPRB) a par ailleurs précisé qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée concernant l'éligibilité d'un candidat. Les listes acceptées sont donc définitives. D'une lecture attentive des listes par commune, il ressort que la Ville de Bruxelles est la commune bruxelloise où le nombre de celles-ci est le plus élevé (14). La commune centrale précède Molenbeek Saint-Jean (11) et Anderlecht (10). Woluwe-Saint-Pierre est la municipalité qui en soumet le moins à l'électeur. Il ressort également des données diffusées par le SPRB que le parti ISLAM ne sera finalement présent que dans deux communes bruxelloises: la Ville de Bruxelles et Molenbeek-Saint-Jean. Il ne présentera que deux candidats dans chacune de ces communes. La N-VA se présente en tant que liste à part entière dans treize communes. (Belga)