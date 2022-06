Championnat WBO Global des lourds-légers - Yves Ngabu victime d'un coup irrégulier du Français Brandon Deslaurier, pas disqualifié

(Belga) Même s'il n'avait, officiellement du moins, disputé qu'un seul round, et encore, depuis fin 2019, lors d'un combat de rentrée plutôt folklorique le 22 avril à Ledegem, où son adversaire géorgien Giorgi Kopadze n'était pas resté debout plus de trente secondes, notre compatriote Yves Ngabu, 33 ans, partait largement favori contre le Français de Limoges Brandon Deslaurier (29 ans, 13 victoires, 4 défaites, 1 nul), mercredi soir lors d'un dîner-gala dans le prestigieux cadre parisien de l'Hôtel Westin, Place Vendôme.

L'enjeu du combat: le titre WBO Global des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg). Un titre vacant qui l'est toujours, étant donné qu'aucun vainqueur n'a été désigné. L'incident, puisqu'il y en a forcément eu un, s'est produit au quatrième des dix rounds, lorsque Ngabu, qui menait déjà confortablement aux points, s'est subitement retrouvé au tapis pour le compte après avoir encaissé un crochet gauche. Mais le coup était irrégulier, puisque frappé à la suite d'un "break" de l'arbitre thaïlandais Sawaeng Thaweekoon. Ce dernier aurait pu, voire dû, disqualifier le Français. Mais après de longues palabres avec les juges et le superviseur américain Leon Panoncillo, c'est finalement un "no contest" (pas de vainqueur) qui a été prononcé. Ce qui laisse la porte ouverte à une revanche entre les deux hommes. Le bilan de Ngabu reste donc de 21 victoires, dont 15 par k.o, pour une seule défaite, le 26 octobre 2019 à la O2 Arena de Greenwich, lors de la perte de son titre européen EBU face au Britannique Lawrence Okolie. (Belga)