Chaos à Paris après de nouvelles chutes de neige: des centaines de personnes ont dormi dans les gares et centres commerciaux

La neige et le froid s'installent sur la moitié nord de l'Hexagone. Un épais manteau blanc recouvre depuis mardi les trottoirs de Paris et sa région entraînant d'importantes perturbations.

Plus de 700 kilomètres de bouchons autour de la capitale, Tour Eiffel fermée, TGV ralentis, transports en commun et scolaires perturbés... A Paris, la situation est devenue rapidement chaotique.

"On est sur un scénario de renforcement de la neige alors que la tenue est facilitée par des températures un peu en baisse", a expliqué à l’AFP Emmanuel Demaël, prévisionniste chez Météo-France.

Conséquence de ces importantes chutes de neige : le trafic ferroviaire est largement perturbé. Des centaines de voyageurs se sont donc retrouvés bloqués dans les gares parisiennes. Au total, au moins 1.500 personnes ont ainsi été hébergées dans des gares et centres d’accueil. L'aéroport d'Orly a été exceptionnellement laissé ouvert jusqu'à 01h contre 23h30 habituellement pour permettre aux avions de décoller. Mais tous n'ont pas pu partir et des passagers ont dormi à même le sol dans l'aérogare.

Vous devriez parler des gestions de situation de crise en gare de Paris saint lazare. Des nombreux trains pour la Normandie supprimés je suis actuellement dans un train qui subi 2h30 de retard. pic.twitter.com/FIkk4rSP2B — Campain (@AudreyCampain) 6 février 2018

"Dès qu'il y a un peu de neige, c'est toujours le bazar", râle Pierre, 78 ans en partance pour La Réunion. "Ils dégivrent et ensuite on a une heure d'attente et donc ça regèle", s'emporte Jacques, 74 ans.





"Les naufragés de la route" accueillis dans un centre commercial

Sur la route, les quelques centimètres de neige ont également pris de court des automobilistes en Ile-de-France. Devenue impraticable, la Nationale 118 a notamment été fermée à la circulation dans les deux sens.

"Les naufragés de la route" ont ainsi été accueillis par le centre commercial de Vélizy. Une distribution de plaids et de collations a été organisée afin de permettre à chacun de passer cette nuit sereinement, comme l’explique Arnaud Tousch, journaliste à RTL France.

Distribution de plaid pour ceux qui vont dormir ici cette nuit. 1 par personne. Pas de cohue. @RTLFrance #NeigeParis #Velizy2 pic.twitter.com/zg7L8wa4bt — Arnaud Tousch (@nanotousch) 6 février 2018

Ce mercredi, de nouvelles perturbations sont à prévoir. La SNCF conseille à ses "clients de reporter leurs déplacements". "Le trafic ferroviaire restera très fortement perturbé toute la matinée en Ile-de-France avec moins d'un train sur deux en moyenne sur les lignes transiliens" et "des vitesses" réduites sur les grandes lignes, a précisé à l'AFP un porte-parole de la compagnie.

Un plan "alerte grand froid"

En Ile-de-France, sur les axes routiers principaux, la circulation a été interdite aux véhicules de plus de 7,5 tonnes qui devaient contourner la région ou s'arrêter sur une des 43 zones de stockage de poids lourds, selon la Préfecture de police.

Le préfet de Police, Michel Delpuech a demandé aux automobilistes franciliens "de ne pas prendre leur véhicule ce matin afin de ne pas accentuer ces points de blocages et de permettre l'intervention des forces de l'ordre, des services de secours et des opérateurs concernés".

Le mec fait du ski devant la Tour Eiffel ??#neigeparis pic.twitter.com/ghoyloDALt — EL ?AFA ? (@IsrafilElRafa) 6 février 2018

22 départements, dont les 8 d'Ile-de-France, le Nord et le Rhône, ont activé depuis lundi leur "alerte grand froid" pour l'hébergement des sans-abri. Avec à la clé l'ouverture d'un millier de places d'hébergement d'urgence, en plus des 13.000 déjà prévues pour l'hiver: 649 places supplémentaires en IDF, 110 dans un gymnase de Lyon.

Gare de Paris Saint Lazare sous la neige. #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/68I1yv8lUt — Ornikkar ™ (@ornikkar) 7 février 2018

"La situation pourrait devenir critique dans la nuit de mercredi à jeudi avec la chute des températures - jusqu'à moins 10 degrés - et l'apparition de "gelées" sur les sols enneigés", a relevé Emmanuel Demaël, prévisionniste chez Météo-France.

Vendredi pourrait voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation neigeuse, venue cette fois du Nord-Ouest, touchant tout un pan des Hauts-de-France jusqu'au Limousin en passant par l'Ile-de-France.