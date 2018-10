Chaos sur les routes du centre de la France, 2.000 voitures à l'ARRÊT: "Je suis là depuis hier, 14h"

La neige tombée sur la France a provoqué le chaos sur les routes du Massif central dans la nuit de lundi à mardi, alors que des dizaines de milliers de foyers restent parallèlement privés d'électricité. Selon la gendarmerie française, 1.250 poids lourds et 700 voitures étaient immobilisés mardi matin sur différents axes du Massif central.

"Je suis là depuis hier, 14h. Il a neigé toute la nuit, et cela s’est arrêté vers 5h du matin. Il y avait plus de 30 centimètres de neige", a raconté un routier à nos confrères de BFM TV.



"On a été complètement livrés à nous-mêmes. Il n’y avait absolument personne. On n’a croisé aucun chasse-neige aux alentours, juste la police municipale qui faisait des va –et-vient, elle nous a même pas prévenus que certaines routes étaient bouchées", a expliqué une automobiliste.

Face aux automobilistes coincés pendant la nuit, les hébergements d'urgence ont été mis en service, notamment en Haute-Loire et dans la Loire. La RN 88 était notamment concernée par des blocages dus à la neige entre Saint-Etienne et Le-Puy-en-Velay, mais aussi l'A89 et l'A72, selon Vinci Autoroutes.









"Le système d'hébergement d'urgence a bien fonctionné. Beaucoup de places avaient été ouvertes en amont; les systèmes d'alerte entre Météo France et les collectivités territoriales et les services de l'Etat en région ont bien fonctionné aussi", a déclaré sur France Inter le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu. "Les premiers jours, les premières heures de ces intempéries méritent toujours le même rodage", a-t-il estimé.







Au total, 195.000 foyers étaient privés d'électricité à travers le pays après les fortes chutes de neige et de pluie, selon Enedis, gestionnaire du réseau de distribution de courant. Le département de la Loire concentre à lui seul 70.000 de ces foyers sans électricité.









Mardi matin, Météo-France prévoit des quantités de neige de 15 à 30 cm (localement 50 cm) au-dessus de 800 à 1000 m d'altitude. Les chutes de neige gagneront la Champagne, les Ardennes, l'est de l'Ile de France. L'alerte orange neige et verglas est maintenue pour 17 départements: l'Ain, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et l'Yonne.