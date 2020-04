Charles de Gaulle: "pas de transgression" mais mesures insuffisantes

Le commandement du porte-avions français Charles de Gaulle n'a transgressé aucune règle sanitaire, mais les procédures en vigueur à l'époque ne suffisaient manifestement pas face au Covid-19, a déclaré samedi soir le chef d'état-major des armées.

Invité au 20h00 de TF1, le général François Lecointre a admis que la lumière devait encore être faite sur les conditions dans lesquelles 60% de l'équipage du bâtiment nucléaire avaient été contaminés au nouveau coronavirus.

"Il n'y a pas à ce stade d'enquête qui permette de dire que des gens ont spécifiquement transgressé ces règles", a-t-il déclaré.

"Et d'ailleurs je ne pense pas que ces règles, en l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui, suffisaient en réalité, à partir du moment où les gens pouvaient sortir, pour être certain d'être protégé d'une contamination du coronavirus", a-t-il ajouté.

"On a une enquête de commandement qui permettra de préciser -- non pas pour juger, sanctionner, stigmatiser les gens, mais pour bien comprendre-- ce qui s'est passé et en tirer des conclusions pour la suite", a-t-il ajouté.

Les chiffres définitifs annoncés samedi à l'AFP font état de 1.046 marins du porte-avions testés positifs sur 1.760.

Deux enquêtes, une de commandement et une épidémiologique, ont été diligentées sur la gestion de la crise par l'encadrement militaire d'une part, le processus de contamination du bâtiment d'autre part.

Le bateau n'a été en contact avec aucun élément extérieur après une escale à Brest (ouest) du 13 au 16 mars, week-end durant lequel se sont tenues les élections municipales en France et lors duquel les restaurants étaient encore ouverts.