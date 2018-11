Charles Michel voit un signe d'espoir lors des cérémonies parisiennes

(Belga) "Voir réunis tant de dirigeants du monde, Trump et Poutine l'un à côté de l'autre, c'est un signe d'espoir", a affirmé dimanche le Premier ministre belge Charles Michel à l'issue des cérémonies parisiennes du centenaire de l'armistice de la Première guerre mondiale.

Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdogan, Justin Trudeau, Mohammed VI, Charles Michel, Denis Sassou Nguesso... Des dizaines de dignitaires se sont réunis dimanche à Paris pour célébrer le centenaire de l'armistice de la Grande guerre, un rassemblement hors norme qu'Emmanuel Macron a mis à profit pour vanter le multilatéralisme dans les relations internationales. "C'était une commémoration émouvante, et aussi un moment important, parce que chacun est bien conscient des conflits, potentiels et réels, qui agitent le monde actuellement", a indiqué M. Michel en fin de journée. "Cela ne signifie évidemment pas que tous les conflits sont résolus, mais bien qu'il existe encore de l'espace pour le dialogue, et c'est nécessaire", a-t-il ajouté. "Les tragédies du siècle dernier sont directement liées à l'unilatéralisme et la souveraineté égoïste. Pour les défis de demain, cela signifie qu'il est plus que jamais nécessaire de coopérer davantage et d'opter pour la négociation. Est-ce simple? Non. Mais c'est toujours un choix courageux, et surtout nécessaire pour les générations à venir".