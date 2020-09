Chevaux mystérieusement mutilés en France: un poney retrouvé mort dans un pré

Un poney âgé de 20 ans a été retrouvé mort vendredi après-midi dans un pré à Rebets, à l'est de Rouen, a-t-on appris samedi auprès des gendarmes.



L'animal a été émasculé, a priori post mortem, selon les premières constatations des techniciens et d'un vétérinaire. La coupe est nette, ce qui laisse à penser qu'il y a eu une intervention humaine, a-t-on indiqué de même source.



Le parquet de Rouen a ouvert une enquête confiée à la brigade de recherche de Rouen et à la section de recherche.



Depuis le mois d'août, des faits de mutilation, principalement de chevaux, parfois mortels, ont été signalés un peu partout sur le territoire. Environ 200 enquêtes ont été ouvertes mais seulement une trentaine de cas sont considérés comme de nature humaine, selon la gendarmerie.