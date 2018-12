Chouchoune et Coco bel œil, deux gilets jaunes, se marient sur le barrage où ils se sont rencontrés

D’après La Dépêche du Midi, les deux gilets jaunes se sont rencontrés sur un barrage il y a quelques semaines. Le samedi 8 décembre, plus de 200 personnes ont assisté à leur "mariage" sur ce même barrage.

Samedi dernier, deux gilets jaunes se sont unis sur un barrage filtrant de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Surnommés Chouchoune et Coco bel œil, les deux se sont rencontrés et sont tombés amoureux sur le péage de Séméac, il y a un mois.



Vêtus de jaune, of course, les manifestants se sont dit oui devant plus de 200 compagnons. Ils ont célébré leur union avec un tour du rond-point à moto. La cérémonie n’était pas officielle, elle visait avant tout à parler positivement de la mobilisation. Mais les amoureux n’excluent pas de (vraiment) se marier dans les semaines à venir.