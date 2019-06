Christine Defraigne appelle à refonder le MR sur le libéralisme progressiste

(Belga) Le Mouvement réformateur doit saisir les cinq années qui viennent pour refonder son projet sur les bases du libéralisme progressiste, affirme samedi l'ex-présidente du Sénat, Christine Defraigne, dans le journal 'La Libre Belgique'.

"Il faut réaffirmer le libéralisme progressiste du MR. Nous sommes une frange de militants, de mandataires qui se parlent. Nous avons même peut-être atteint aujourd'hui une taille critique au MR", soutient l'échevine liégeoise. Mme Defraigne constate que les partis traditionnels ont été "grandement secoués" par les élections. Elle qui gouverne à Liège en alliance avec le PS voit en outre son parti tenu par le PS à l'écart des négociations gouvernementales en Wallonie, à Bruxelles et à la Fédération. "Qui sommes-nous? Quelles sont les aventures dans lesquelles nous ne voulons plus être embarqués", questionne-t-elle en allusion à la coalition "suédoise", dont elle avait combattu le projet de visites domiciliaires jugé attentatoire aux droits fondamentaux. Mme Defraigne cite l'évolution sociologique dans les grandes villes, l'avenir des bassins industriels ou encore l'intelligence artificielle comme autant de préoccupations insuffisamment présentes au MR. La libérale souligne aussi la nécessité d'un encadrement de la liberté économique, l'importance de la répartition des richesses et les préoccupations environnementales. "Réaffirmer tout cela via un manifeste ou une charte des valeurs libérales est essentiel. Le futur président ou la future présidente du MR devra mener une refondation du parti", exhorte Mme Defraigne. La présidence du parti est actuellement aux mains du Premier ministre démissionnaire Charles Michel, qui l'avait reprise en février dernier à Olivier Chastel avec pour mission de l'assumer jusqu'à l'issue du processus électoral et des négociations gouvernementales.