Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor chroniqueurs pour LN24

(Belga) Les journalistes français Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor tiendront une chronique chaque semaine sur LN24, la nouvelle chaîne belge d'informations en continu, a confirmé mardi soir Joan Condijts, directeur de l'information du média.

Ces personnalités interviendront chacune une fois par semaine à 8h35, pendant la matinale donc. Durant 3 à 5 minutes, les deux Français commenteront l'actualité politique de leur pays, donneront leur point de vue sur de grands faits de société qui secouent l'Hexagone ou analyseront des éléments de géopolitique internationale. "LN24 se veut la chaîne de l'information et de l'analyse. S'associer à deux figures du journalisme européen réputées pour leur pertinence et leur profondeur d'analyse s'est donc imposé naturellement. Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor sont des icônes de la télévision", se réjouit Joan Condijts. Le lancement des activités télévisées de LN24 est prévu le 2 septembre prochain. Le groupe est par ailleurs candidat à l'obtention d'une fréquence FM. (Belga)