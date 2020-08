Circulation dense attendue ce samedi en France

La circulation sera dense ce samedi et ce week-end sur les routes des vacances, surtout en France.



Dans l'Hexagone, le centre d'information routière Bison Futé s'attend à une journée extrêmement chargée samedi. Elle est classée noire dans le sens des départs (vers le Sud) et rouge dans le sens des retours (vers le Nord). Le trafic devrait être très dense sur les autoroutes A7, dans la vallée du Rhône, et l'A10 vers le Sud-Ouest. Les itinéraires alternatifs sont également chargés. La journée de dimanche sera classée orange dans le sud du pays. Ailleurs en Europe, la circulation est difficile dans le Tunnel des Karawanken, qui relie l'Autriche à la Slovénie où, selon le VAB, des retards d'1h45 sont enregistrés. En Suisse, le tunnel du Gothard n'est par contre pas embouteillé. La circulation est également fluide en Allemagne.