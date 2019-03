Claude Moniquet sur les Listes Destexhe

(Belga) Claude Moniquet, présenté ces dernières années par certains médias comme un expert en contre-terrorisme, figurera sur les Listes Destexhe en vue des élections du 26 mai, a annoncé mardi le sénateur éponyme.

Claude Moniquet dirige l'European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC), une organisation qu'il a cofondée. Il a travaillé comme reporter et a collaboré avec la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, le service français de renseignement extérieur. Sur les plateaux de télévision, ses prises de position ont souvent pris la forme d'oracles pas toujours confirmés. En mars 2016, lors de la fameuse perquisition anti-terroriste à Forest, il disait "très très très peu probable qu'on soit en face de Salah Abdeslam", sur la RTBF, après avoir déjà affirmé au lendemain des attentats de Paris que Salah Abdeslam n'était plus en Belgique, probablement de retour en Syrie. Il est apparu par la suite que Salah Abdeslam était bien revenu se cacher en Belgique et qu'il était notamment passé par l'habitation de Forest visée par l'opération policière. Plus tard, Claude Moniquet dira avoir été "absolument convaincu" que Salah Abdeslam se trouvait dans l'appartement de Forest, deux versions que n'avaient pas manqué de souligner les habitués des réseaux sociaux. En 2004, Claude Moniquet avait été agressé par un joueur de football à l'issue d'un débat sur RTL-TVI. Alain Destexhe a quitté le MR il y a deux semaines et ambitionne de présenter ses propres listes aux élections du 26 mai. Il organise une conférence de presse mardi à 10h30 au Sénat. (Belga)