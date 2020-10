Climat: Extinction rébellion déploie une banderole sur la tour Eiffel

(Belga) Des militants du mouvement écologiste Extinction Rébellion (XR) ont déployé dimanche une banderole avec l'inscription "Rebel" ("rebellez-vous" ou "rebelle") au premier étage de la tour Eiffel à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP.

Cette action devait symboliquement marquer le début en France de la "rébellion internationale d'octobre", au cours de laquelle les militants de ce mouvement - prônant la désobéissance civile pour exiger des actions face à l'urgence du réchauffement climatique - prévoient des actions dans plusieurs villes de France jusqu'au 19 octobre. "Avec la crise sanitaire notre message s'est renforcé, le Covid n'est qu'un symptôme, il suffit d'un virus pour que l'économie soit mise à terre. Nous avons vu que les émissions de CO2 pouvaient s'arrêter, que les avions pouvaient être cloués au sol. La tour Eiffel est un symbole mondial, nous voulons dire: Arrêtez tout! Ouvrons les yeux, il y a urgence", a expliqué à l'AFP Léa Lecouple, une militante présente devant le monument. "L'urgence s'aggrave et avec le Covid on a vu que le pouvoir pouvait prendre des décisions contraignantes, le pouvoir politique ne peut pas faire semblant qu'il ne peut agir," a de son côté indiqué un autre militant, se présentant sous le pseudonyme de "Crocodile". Selon les militants présents sur place, une vingtaines d'activistes ont participé à l'action à l'intérieur de la tour, dont 8 "grimpeurs", chargés de déployer la banderole de grandes lettres noires sur fond rose. L'action s'est déroulée sous les regards curieux des touristes admirant la tour Eiffel depuis le parvis des droits de l'Homme, au Trocadéro. Les 8 "grimpeurs" ont été interpellés et emmenés au commissariat, dont ils sont sortis avec une "convocation au tribunal", a précisé à l'AFP un militant.