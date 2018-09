Coalitions privilégiées pour 2019: Ecolo jugera sur pièce

(Belga) Contrairement aux présidents du MR et du PS ces derniers jours, Ecolo ne s'aventure pas à désigner une coalition qu'il privilégierait en vue des élections de 2019 (Région, Fédéral, Europe).

"Avant 2019, il y a 2018", a réagi sur Twitter la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, faisant allusion aux élections locales d'octobre. "Et là les alliances qui ont produit Publifin ou le Samusocial semblent manifestement privilégiées", ajoute-t-elle, en référence aux majorités PS-MR à la province de Liège et à la Ville de Bruxelles. "Nous jugerons donc sur pièce", conclut-elle. Interrogé dans "Le Soir" ce lundi, le président du PS, Elio Di Rupo, a dit sa préférence pour des alliances avec DéFI et les écologistes, qu'il présente comme des coalitions progressistes. Il y voit la seule façon d'éviter un gouvernement Michel II, réunissant les libéraux, la N-VA et les chrétiens-démocrates. Le président des socialistes francophones répondait de la sorte à son homologue du MR, Olivier Chastel, qui s'est prononcé vendredi en faveur d'une reconduction des alliances en place en Wallonie (MR-cdH) et à l'échelon fédéral (MR, N-VA, Open Vld, CD&V). (Belga)