Colis suspects aux USA - L'homme arrêté a été inculpé de cinq chefs d'accusation

(Belga) L'homme arrêté dans l'affaire des colis suspects envoyés à des personnalités démocrates et anti-Trump a été inculpé de cinq chefs d'accusation, lui faisant risquer jusqu'à 58 ans de prison, a indiqué vendredi le ministre américain de la Justice Jeff Sessions lors d'un point presse.

"Nous avons arrêté Cesar Sayoc en rapport avec cette enquête", a dit le chef du FBI Christopher Wray à cette même conférence de presse, confirmant l'identité de l'homme dévoilé un peu plus tôt par plusieurs médias. Le directeur de la police fédérale américaine a également précisé que 13 engins explosifs avaient été envoyés à travers les Etats-Unis, et précisé qu'il ne s'agissait "pas d'engins factices", détaillant un matériel contenant des "explosifs potentiels". M. Wray a aussi prévenu qu'"il pourrait encore y avoir d'autres paquets". "Il est trop tôt pour parler des motivations du suspect", a en revanche prévenu le directeur du Federal Bureau of Investigation. Les empreintes de Cesar Sayoc ont été retrouvées sur au moins un des colis, envoyé à la représentante démocrate au Congrès Maxine Waters, selon M. Wray. (Belga)