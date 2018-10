Collomb démissionne de la Macronie

Les ennuis s’accumulent pour Emmanuel Macron. Après la démission il y a un mois de Nicolas Hulot, son ministre de l’environnement, c’est maintenant le ministre de l’intérieur Gérard Collomb qui quitte le gouvernement français. Ca c’est fait dans des conditions très particulières car dans un premier temps le président a cherché à le retenir… en vain !

L’affaire s’est déroulée en trois temps. D’abord Gérard Collomb annonce sa démission il y a 48 heures sous le prétexte qu’il veut se consacrer aux élections municipales dans la ville de Lyon, dont il veut redevenir le maire. Sauf que dans un premier temps il avait annoncé cette démission pour Juin 2019 après les européennes. Pourquoi tout d’un coup cette précipitation ?

Une valse à trois temps

Dans la soirée Emmanuel Macron fait savoir qu’il refuse cette démission. Ca fait partie de ses prérogatives: en France c’est le président qui nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Mais hier dans une interview au Figaro Gérard Collomb persiste et signe, « ma démission est toujours d’actualité ». Dans la nuit Macron cède. Gérard Collomb quitte l’intérieur et il est remplacé provisoirement par...

> ... LA SUITE SUR LE BLOG DE CHRISTOPHE GILTAY