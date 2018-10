Comme au Palais de Justice, un morceau de plafond s'est aussi effondré au Palais d'Egmont

(Belga) Le Palais de Justice de Bruxelles n'est pas le seul édifice public à avoir vu un bout de plafond s'effondrer. Le Palais d'Egmont à Bruxelles, où la Belgique a l'habitude de recevoir de hauts dignitaires étrangers, a connu les mêmes vicissitudes.

Ainsi, un morceau du plafond tout en moulures du majestueux salon des Tapisseries s'y est décroché peu avant l'été, rapporte mardi la RTBF. Celui-ci avait une taille d'un demi-mètre carré environ. Sur des photos prises peu après l'incident et diffusées sur le site web de la RTBF, on peut constater les dégâts. Un bloc assez lourd s'est détaché pour atterrir sur une chaise au point de l'endommager. L'incident a été confirmé par la Régie des Bâtiments, qui gère le Palais d'Egmont, tout comme le Palais de Justice. Le salon des Tapisseries est un espace de 18 mètres sur 7 pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Il plait en raison de ses moulures, de ses tapisseries sur les murs, de ses lustres et de son mobilier classique. Il a notamment vu défiler le président français Nicolas Sarkozy ou le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Depuis l'incident, le salon a été fermé et plusieurs étançons ont été placés pour soutenir la partie supérieure de la salle. Des analyses ont été lancées afin de déterminer la cause du sinistre. On évoque une possible présence de champignons, ce qui pourrait entraîner de lourds travaux. Les résultats de ces investigations ne devraient être connus qu'au printemps 2019 toutefois.