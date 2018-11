Commémorations du centenaire de l’armistice: la bataille de Verdun en chiffres et en dates

La bataille de Verdun (1916), où devait se rendre mardi le président Emmanuel Macron, a fait au total plus de 300.000 tués ou disparus.

Il y eut, selon les dernières études, 165.000 tués ou disparus et plus de 215.000 blessés côté français contre environ 143.000 morts et 196.000 blessés côté allemand.





240 tonnes d'explosifs par jour



Guerre de position aux allures de boucherie, Verdun a mobilisé plus de 1,1 million de soldats français et 1,2 million d'allemands. Les premiers ont bénéficié d'un assez efficace système de relèves et de rotations (quatre jours sur le front, deux jours de "respiration" en arrière), les rendant plus aptes au combat.



En revanche, ce sont quasiment les mêmes soldats allemands qui combattirent pendant les dix mois de la bataille. Ainsi, 70% de l'armée française - dont d'importantes forces coloniales (tirailleurs algériens, marocains, somalis etc.) - ont participé à Verdun.



Les Français disposaient de 1.700 pièces d'artillerie et de 80 avions contre respectivement 2.200 et 300 pour leurs adversaires.



Le nombre d'obus tirés fut approximativement de 23 millions côté français contre 30 pour les Allemands. On est passé, en France, de 12.000 obus fabriqués par jour en septembre 1914 à 35.000 en décembre, pour atteindre 300.000 en 1918. Un obus de 75 contenant 800 g d'explosifs, il fallait donc trouver 240 tonnes d'explosifs par jour.



On a dit qu'à cause des bombardements, la fameuse "côte 304", lieu de terribles combats, aurait perdu plusieurs mètres pour ne plus atteindre fin 1916 que 297 m.





Près de 10 mois de combats



- 21 février : assaut sur la rive droite de la Meuse. Déluge d'obus sur les Français avant que l'infanterie n'entre en action. 72 bataillons allemands marchent sur l'ennemi.



- 24 février: Pétain prend le commandement français.



- 25 février: prise du fort de Douaumont (à 10 km de Verdun) sans véritable combat car le fort a été désarmé en 1915. Une "victoire" fêtée dans toute l'Allemagne.



- 2 mars: Charles de Gaulle, alors capitaine, est blessé près de Douaumont et fait prisonnier (jusqu'en 1918).



- 9 avril: nouvelles violentes attaques allemandes.



- 2 mai: Nivelle, considéré comme plus offensif, succède à Pétain.



- 23 juin: prise allemande de Fleury, à 7 km de Verdun.



- 11 juillet: ultime assaut allemand dans le secteur de Souville. Offensive bloquée sur la crête du village d'où on aperçoit Verdun.



- 2 septembre: le chef suprême de l'armée allemande, Hindenburg, ordonne de ne plus mener que des actions défensives.



- 24 octobre: les Français reprennent Douaumont.



- 15 et 16 décembre: nouvelles attaques françaises, associant infanterie, artillerie et aviation, pour sécuriser la zone de Verdun. C'est un succès. 11.000 Allemands faits prisonniers.



- 18 décembre: les Français reprennent la ferme des Chambrettes. C'est la fin de la bataille.