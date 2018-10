Comment rater son permis en beauté et attendre 5 ans pour l'avoir? En arrivant… au volant d'une voiture!

Il voulait "fanfaronner auprès de ses amis", ce jeune homme de 18 ans risque bien de passer par la case prison. Convoqué en milieu de matinée afin de présenter son examen pratique du permis de conduire au cœur du 16e arrondissement de Marseille, le jeune homme originaire de Martigues dans les Bouches-du-Rhône est tout bonnement arrivé au volant d'une voiture.

Abasourdie, la direction du centre d'examen a, selon France Bleu Provence, immédiatement alerté la police. Le jeune adulte à "l'attitude provocatrice" lors de son arrestation a été interrogé par les officiers lors de sa garde à vue. Il a également été convoqué devant le délégué du procureur et risque jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende. De plus, il ne pourra se présenter à l'examen du permis de conduire pendant une période de cinq ans.



En France, on estime à 600.000 les automobilistes circulant sans permis de conduire. De même, ils seraient 700.000 à être en défaut d'assurance.