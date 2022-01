Concertation sur un cinquième projet de parc éolien au large de la Normandie

Une concertation publique s'est ouverte pour un cinquième projet de parc éolien en mer au large de la Normandie, baptisé Centre-Manche 2, a annoncé l'Etat mardi.

"Le projet devrait s’étendre sur 220 à 250 km2 et comprendre entre 75 et 125 éoliennes pour une puissance pouvant aller jusqu’à environ 1,5 GW", l'équivalent de la consommation annuelle d'un million de foyers, selon le dossier de concertation consultable sur le site www.eoliennesenmer.fr/concertation-cm2.

La concertation se déroule jusqu'au 7 mars puis du 25 avril au 16 mai et comprend dix réunions publiques. Elle est encadrée par la Commission nationale du débat public (CNDP).

A l’issue, dans un délai d’un mois, des garants établiront un bilan rendu public, et, au plus tard deux mois après ce bilan, le ministère de la Transition écologique et RTE publieront les enseignements tirés de la concertation.

Les éoliennes "seront posées sur le fond marin et non flottantes, car la profondeur des fonds marins est faible", précisent les autorités.

Le parc serait situé quasi à "équidistance des départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-maritime", à environ 45 km des côtes, a précisé à l'AFP Damien Levallois directeur du projet à la direction de l'environemment de Normandie.

Son coût estimé est de 4 à 5 milliards d'euros et sa mise en service envisagée à l'horizon 2031.

Ce projet se situe à l'est du projet centre Manche 1, d'une puissance d'environ 1 GW. "Potentiellement les deux parcs se toucheront", a précisé M. Levallois.

Pour le projet Centre-Manche 1, l'industriel devrait être sélectionné fin 2022 pour une mise en service à l'horizon 2027, selon M. Levallois.

Située a minima à 32 km des côtes, la zone "centre Manche", qui fait 500 km2 en tout, a fait l'objet d'un débat public en 2019 et 2020.

Les autres projets de parcs éoliens sur les côtes normandes sont situés au large de Courseulles, Fécamp et Dieppe/Le Tréport, à une distance de 10 à 20 km du littoral. Ils doivent être mis en service à l'horizon 2023.

Ces projets éoliens offshore ont "pour objectif de répondre au besoin croissant d’électricité décarbonée, afin de diminuer la part des énergies fossiles sur lesquelles reposent encore les deux tiers de notre consommation énergétique", selon l'Etat, qui précise que la France en compte une bonne quinzaine.