Constitution: les écologistes attendent un "choix clair" du gouvernement Michel

Le gouvernement fédéral doit poser un "choix clair" quant aux articles de la Constitution révisables lors de la prochaine législature, a affirmé lundi Ecolo pour qui "refuser au prochain Parlement la possibilité de dépoussiérer la Constitution serait une faute politique majeure de la part de Charles Michel".

Ces articles à réviser seront sélectionnés à la fois par la Chambre, par le Sénat et par le gouvernement fédéral, dont "la liste se fait toujours attendre", ont rappelé les Verts. "Les écologistes du nord et du sud du pays ont joué leur rôle au niveau parlementaire pour permettre l'adoption d'une liste d'articles à réviser qui évite de nouveaux débats communautaires improductifs et qui ouvre la porte à des réformes utiles pour l'avenir. La première d'entre elles étant évidemment l'adoption d'une loi climat, après révision de l'article 7 bis de la Constitution", a pour sa part souligné Georges Gilkinet, chef de groupe Ecolo à la Chambre. "Nous souhaitons également permettre davantage de participation, via le droit d'initiative citoyenne, réformer notre système démocratique, avec par exemple une circonscription fédérale unique, et ancrer dans notre loi fondamentale des droits et principes essentiels, comme l'interdiction de l'enfermement d'enfants", a-t-il ajouté en se demandant ce "qu'attendent Charles Michel et son gouvernement pour publier leur propre liste d'articles". "Les citoyens sont fatigués des querelles politiciennes et des débats communautaires. Ils attendent du monde politique des réformes justes et une amélioration de notre système politique. Parlement et Sénat ont montré la voie. C'est à présent au gouvernement de faire son boulot", a conclu Georges Gilkinet.