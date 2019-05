Consultations fédérales - Francken annonce qu'il formera un duo d'interlocuteurs N-VA avec Jambon

(Belga) L'ex-secrétaire d'Etat Theo Francken annonce vendredi dans un entretien au Nieuwsblad qu'il formera un duo d'interlocuteurs N-VA avec l'ex-ministre de l'Intérieur Jan Jambon lorsqu'il s'agira de discuter du niveau fédéral.

"Jan et moi mèneront les discussions fédérales. Si nous recevons une invitation, nous nous y rendrons à deux et nous écouterons attentivement", indique M. Francken sur le site du quotidien flamand. L'entourage de M. Jambon a toutefois précisé auprès de Belga que les équipes de négociateurs seront constituées au moment où il faudra négocier. "Nous devons d'abord attendre de savoir quelle est l'intention des deux informateurs" royaux, Johan Vande Lanotte et Didier Reynders, temporisait-on. Le président de la N-VA, Bart De Wever, mène pour sa part les pourparlers en vue de la constitution d'un gouvernement flamand. (Belga)